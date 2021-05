OnePlus Nord CE 5G już blisko. Jest częściowa specyfikacja techniczna

OnePlus Nord CE 5G to nowy średniak marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o smartfonie OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Producent już potwierdził to urządzenie. Chwilę później do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, czego się spodziewać po modelu OnePlus Nord CE 5G.

Smartfon otrzyma 6,43-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Rozdzielczość to zapewne Full HD+. OnePlus Nord CE 5G ma też procesor Snapdragon 750G. Rozmiar pamięci RAM i na dane nie jest znany. Pewnie jednak będzie to 6/8 oraz 64/128 GB. Pojemność baterii jest tajemnicą.

OnePlus Nord CE 5G ma również potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Znana specyfikacja techniczna smartfona, która nie jest jeszcze kompletna, widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

