Huawei P50 Pro z HarmonyOS już niemal pewny. Jest data premiery

Huawei P50 Pro to smartfon, który jest blisko. Dostanie HarmonyOS i pojawiła się data premiery. Jest możliwe, że Huawei P50 Pro zobaczymy za kilka dni.

Huawei P50 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Telefon ma dostać system HarmonyOS i wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. W sieci pojawiła się zajawka zapowiedzi oprogramowania. Na niej jest także data premiery. Debiut nowego flagowca Chińskiej marki jest już naprawdę blisko.

Poniżej widać jeden z teaserów poświęconych HarmonyOS. Data premiery to 2 czerwca. Wtedy też mamy zobaczyć smartwatcha Watch 3. Zajawka zawiera także charakterystyczną wyspę dla aparatu z Huawei P50 Pro. Wygląda ona naprawdę ciekawie. Tak więc debiut nowego flagowca już za kilka dni wydaje się być już w zasadzie pewny.

Huawei P50 Pro będzie konkretnym smartfonem

Huawei P50 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który będzie smartfonem z najwyższej półki cenowej. Spodziewamy się, że otrzyma wysokiej jakości aparat fotograficzny. Pewnie będzie on aspirował do miana lidera rankingu DxOMark. Kompletna specyfikacja techniczna smartfona nie jest jednak znana.

