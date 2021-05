Xiaomi Mi 9 to flagowiec sprzed dwóch lat. Smartfon dostał MIUI 12.5. Aktualizacja wprowadza także system Android 11. To duże uaktualnienie dla Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9 to flagowiec marki, który debiutował w 2019 roku. Producent cały czas pamięta o właścicielach tego modelu. Najlepszym tego dowodem jest najnowsza aktualizacja. Wprowadza ona nakładkę MIUI 12.5, która to trafiła na kilka telefonów. Jest też uaktualnienie do systemu operacyjnego Android 11. Tak więc jest to bardzo ważny firmware.

Wcześniej Xiaomi Mi 11 został uaktualniony do Androida 10. Jednak na dostępność systemu Android 11 właściciele tego modelu musieli poczekać do teraz. Wnosi go jednak w końcu aktualizacja do MIUI 12.5, co z pewnością cieszy. Nowy firmware oznaczony jest ciągiem znaków V12.5.3.0.RFACNXM i zawiera nieaktualne już poprawki bezpieczeństwa z kwietnia.

Android 11 z MIUI 12.5 dla Xiaomi Mi 9 tylko w Chinach

Aktualizacja do systemu Android 11 z nakładką MIUI 12.5 dla smartfona Xiaomi Mi 9 ruszyła na razie tylko w jednym kraju. Tym są Chiny i to na telefonach z tamtejszej dystrybucji rozpoczęto wdrażanie nowego oprogramowania. W ciągu najbliższych tygodni pojawi się ono także w Europie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

