Redmi Note 10 Pro 5G to ostatni średniak Xiaomi, który debiutował kilka dni temu. Smartfon ma mocną konstrukcję. Dlatego producent przeprowadził na nim ciężki test wytrzymałości. Ten miał wykazać solidną obudowę odporną na różne tortury. Jak Redmi Note 10 Pro 5G zniósł takie próby?

Redmi Note 10 Pro 5G ma szkło ochronne Gorilla Glass Victus, które znacząco wzmacnia jego odporność. Udostępniony test wytrzymałości możecie obejrzeć poniżej. Na wideo smartfon jest rzucany, nawiercany czy trafia z innymi przedmiotami do wirówki. Obejrzyjcie to sami.

Redmi Note 10 Pro 5G to ciekawy smartfon. Cena podstawowej konfiguracji to zaledwie 1499 juanów (ok. 860 zł). Jest więc tani. Na razie jednak kupimy go tylko w Chinach, gdzie początek sprzedaży zaplanowano na 1 czerwca. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się debiut w Europie.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12.5

źródło