OnePlus Nord 2 i CE 5G już blisko. Premiera latem

OnePlus Nord 2 i OnePlus Nord CE 5G to nadchodzące modele ze średniej półki cenowej. Premiera jest blisko. OnePlus ujawnił, że odbędzie się latem.

OnePlus Nord 2 i OnePlus Nord CE 5G to smartfony, które pojawiają się w przeciekach od jakiegoś czasu. Pierwszy z nich został dostrzeżony na stronie producenta. Teraz dowiadujemy się, że ich debiut jest blisko. Na łamach indyjskiego Amazonu pojawiła się strona zapraszająca na nadchodzące wydarzenie. Tak więc pewnym już jest, że nowe telefony zadebiutują właśnie w tym kraju.

Opublikowano dwie zajawki, które widać poniżej. W zasadzie nim nam one nie ujawniają. Widać tylko, że wydarzenie ma odbyć się latem. Tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to już w czerwcu. Plotki mówią, że OnePlus Nord ma dostać procesor MediaTek Dimensity 1200. To 6-nm układ SoC, który znamy z Redmi K40 Gaming Edition. Druga grafika sugeruje kolejne urządzenie, czyli model CE 5G.

O OnePlus Nord 2 i CE 5G wiadomo niewiele

Na temat nowych smartfonów chińskiej marki wiadomo bardzo niewiele. Oba maja zapewnić łączność z sieciami 5G. Jednak ich specyfikacje techniczne nie są znane. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

Z szeroką ofertą smartfonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło