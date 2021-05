Honor 50 Pro Plus to nie tylko usługi Google, ale też ładowarka 100 W

Honor 50 Pro Plus to flagowiec, który otrzyma usługi Google. Pojawiła się ładowarka dla tego modelu. Wiemy, że Honor 50 Pro Plus zapewni szybkie ładowanie.

Honor 50 Pro Plus to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który otrzyma usługi Google, co niedawno potwierdzono. Ma to być konkretny smartfon z mocną specyfikacją techniczną. Teraz na łamach społecznościówki Weibo pojawiła się ładowarka dla tego modelu. Zapewni ona bardzo szybkie ładowanie baterii.

Ładowarka dla smartfona Honor 50 Pro Plus widoczna jest na poniższym zdjęciu. Jak nietrudno dostrzec ma ona moc na poziomie aż 100 W. Tak więc pozwoli na naprawdę bardzo szybkie ładowanie akumulatora. Widać, że ma też klasyczne złącze USB, a nie nowoczesne z dopiskiem C.

Honor 50 Pro Plus i usługi Google sprawią, że marka wróci na ring

Usługi Google w nowych telefonach chińskiej marki po odłączeniu od Huawei sprawią, że firma znowu będzie mogła lepiej rywalizować o klientów z konkurencją. Obecnie brak tych rozwiązań sprawia, że jest to bardziej utrudnione. Poza tym wiemy, że Honor 50 Pro Plus ma dostać procesor Snapdragon 888, czyli najlepszy SoC Qualcomma dla flagowców.

