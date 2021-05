Galaxy A22 5G już blisko. Jest cena smartfona marki Samsung

Galaxy A22 5G to tani smartfon marki Samsung. W sieci pojawiła się w końcu cena w euro. Zobaczmy, ile ma kosztować Samsung Galaxy A22 5G w Europie.

Samsung Galaxy A22 5G to smartfon koreańskiej marki, który był obiektem mnóstwa przecieków. Jednak jego cena do tej pory pozostawała tajemnicą. W końcu poznajemy konkretną kwotę w euro, którą trzeba będzie wydać na ten telefon. Ile więc ma kosztować Samsung Galaxy A22 5G?

Cena modelu Samsung Galaxy A22 5G została dostrzeżona u jednego z detalistów i ma wynieść 185 euro. Po doliczeniu VAT-u będzie to już 229 euro. Pewne plotki mówią jednak o tym, że na wybranych rynkach może ona być zaniżona do nawet 199 euro. Po to, aby smartfon mógł lepiej konkurować z produktami chińskich marek.

Samsung Galaxy A22 5G ma być najtańszym smartfonem Koreańczyków z modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji. Dlatego też jego cena nie będzie wyższa. W tym przedziale będzie musiał jednak walczyć o klientów z markami Redmi czy Realme. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A22 5G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3

źródło