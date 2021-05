Redmi Note 10 Pro 5G to nowy smartfon marki Xiaomi, który w plotkach pojawiał się z dopiskiem Ultra. Finalna nazwa jest inna. Cena telefonu jest naprawdę atrakcyjna i wiemy, że w Chinach ma być dostępny od 1 czerwca. Telefon zapewne będę cieszyć się zainteresowaniem. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Redmi Note 10 Pro 5G i ceny.

Cena Redmi Note 10 Pro 5G atrakcyjna

model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 1499 juanów (ok. 860 zł)

model z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 1799 juanów (ok. 1030 zł)

model z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 1999 juanów (ok. 1145 zł)

Redmi Note 10 Pro 5G ma 6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem smartfona jest układ MediaTek Dimensity 1100. Procesor wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W.

Ponadto Redmi Note 10 Pro 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Wspomaga go obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwala na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli. Jest też NFC 3.0. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12.5

