Lenovo Yoga Pad Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Lenovo Yoga Pad Pro to nowy tablet marki. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co oferuje wyposażenie Lenovo Yoga Pad Pro.

Lenovo Yoga Pad Pro to tablet, który dołącza do portfolio modeli marki. Cena wersji z Wi-Fi została ustalona na poziomie 3299 juanów (ok. 1900 zł). Pojawi się też wariant z modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi, ale tu konkretna kwota nie jest znana. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Lenovo Yoga Pad Pro.

Tablet Lenovo Yoga Pad Pro ma 13-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1350 pikseli. Urządzenie ma układ Snapdragon 870. Następnie mamy 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Jest też czytnik kart microSD. Bateria ma pojemność 10200 mAh i oferuje wsparcie dla Quick Charge 4.0.

Lenovo Yoga Pad Pro ma także cztery głośniki i specjalną nóżkę. Złącza obejmują micro HDMI oraz USB C. Jest też kamerka 8 MP z sensorem ToF. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką ZUI 12.5. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Lenovo Yoga Pad Pro – specyfikacja techniczna

13-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2160 x 1350 pikseli i jasności do 400 nitów

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP + ToF

bateria o pojemności 10200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

USB C

micro HDMI

cztery głośniki JBL

Android 11 z ZUI 12.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło