Galaxy Z Fold 3 – wiemy, jakie sensory umieścił Samsung w aparacie

Galaxy Z Fold 3 to nadchodzący flagowiec marki Samsung. Wiemy, jakie sensory ma dostać aparat. Zobaczmy sobie kamery z modelu Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to nadchodzący flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Już wcześniej pojawiły się pewne plotki obejmujące aparat fotograficzny. Tutaj źródło ujawnia konkretne sensory, które otrzyma składany smartfon. Rzućmy sobie na to okiem.

Przednia kamerka z modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 ma sensor Sony IMX374 10 MP. Ta schowana pod składanym ekranem to IMX471 z matrycą 16 MP. Tylny aparat fotograficzny ma trzy sensory 12 MP i są to IMX555, 3M5 dla teleobiektywu oraz 3L6 dla obiektywu szerokokątnego. Tak to się przedstawia.

Aparat z modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 bez rewolucji

Główny aparat fotograficzny składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 3 nie wprowadzi rewolucji. Jednak pamiętajmy, że przednia kamerka będzie schowana pod rozkładanym wyświetlaczem i tu już o jakimś przełomie można mówić. Z czasem się okaże, jakiej jakości zdjęcia pozwoli robić. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji o tym telefonie.

