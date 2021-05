Redmi Note 10 Pro z oceną w DxOMark Mobile. Aparat na poziomie iPhone Xs Max

Redmi Note 10 Pro doczekał się oceny w DxOMark Mobile. Aparat zdobył tyle punktów, co iPhone Xs Max. Zobaczmy, jak poradził sobie Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10 Pro to smartfon, który jest już dostępny w Polsce. Teraz doczekał się oceny w popularnym teście DxOMark Mobile, gdzie skrupulatnie sprawdzono jego aparat fotograficzny. Co ciekawe, telefon uzyskał tyle punktów, co flagowiec Apple sprzed kilku lat, czyli iPhone Xs Max.

Aparat z Redmi Note 10 Pro otrzymał w DxOMark Mobile łączną ocenę na poziomie 106 punktów. Dokładnie tyle samo uzyskał swego czasu iPhone Xs Max. Fotografowanie oceniono na 111 punktów. Nagrywanie wideo na 95, a możliwości zoomu na 52 punkty. Kamera wyróżnia się sprawnym autofocusem czy dobrą redukcją szumów.

Redmi Note 10 Pro ma według DxOMark Mobile lepszy aparat od Samsunga Galaxy Z Flip czy też Oppo Find X3 Neo. Smartfon nie jest drogi. Szczegółowe wyniki testu znajdziecie w linku źródłowym. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Redmi Note 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

źródło