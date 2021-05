Realme GT Neo Flash Edition to nowy smartfon marki. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co oferuje Realme GT Neo Flash Edition.

Realme GT Neo Flash Edition doczekał się premiery. Cena smartfona to 1999 juanów za podstawowy wariant. Natomiast w przypadku konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane jest to kwota o 500 juanów większa. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Realme GT Neo Flash Edition.

Smartfon nie różni się wiele od modelu z końca marca. Realme GT Neo Flash Edition dostał po prostu baterię ze wsparciem dla szybszego ładowania. W nowym telefonie jest to 65 W. W poprzednim było to 50 W. Producent deklaruje, że akumulator naładuje się do pełna w ciągu zaledwie 35 minut.

Pozostała specyfikacja techniczna Realme GT Neo Flash Edition nie uległa zmianie. Nadal znajdziemy tu 6,43-calowy ekran AMOLED czy procesor MediaTek Dimensity 1200. Jest też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX682 64 MP. Dane techniczne smartfona widoczne są poniżej. Sprzedaż w Chinach rusza 1 czerwca.

Realme GT Neo – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX682 64 MP + 8 MP + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

179 gramów

Android 11 z nakładką producenta

źródło