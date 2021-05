Oppo Reno 6 Pro Plus jest już blisko. W sieci pojawiły się oficjalne rendery. Specyfikacja też jest znana. Zobaczmy, jak prezentuje się Oppo Reno 6 Pro Plus.

Oppo Reno 6 Pro Plus to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Premiera już w tym tygodniu. W międzyczasie pojawiła się specyfikacja techniczna. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery prasowe. Zobaczmy, jak wygląda smartfon Oppo Reno 6 Pro Plus.

Widzimy, że Oppo Reno 6 Pro Plus ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Następnie mamy przeprojektowany aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX766 50 MP. Łącznie kamera ma cztery obiektywy. Smartfon wygląda z pewnością ciekawie.

Jak już wspomnieliśmy, specyfikacja techniczna Oppo Reno 6 Pro Plus wyciekła już wcześniej. Telefon ma 6,55-calowy ekran OLED. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 870. Znane dane techniczne telefonu widać poniżej. Premiera już 27 maja.

Oppo Reno 6 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny z Sony IMX766 50 MP

bateria o pojemności nominalnej 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,8 x 72,5 x 7,99 mm

Android 11 z ColorOS 11

źródło