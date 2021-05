Mi 11 Ultra to smartfon Xiaomi, który ma drugi ekran. Otrzyma on nowe funkcje. Dzięki temu dodatkowy wyświetlacz Xiaomi Mi 11 Ultra będzie użyteczniejszy.

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który sprzedaje się naprawdę nieźle. Pomimo tego, że nie jest tani. Model ten ma drugi ekran, który zapożyczono z opaski Band 5. Firma zamierza wzbogacić go w nowe funkcje. Dzięki nim dodatkowy wyświetlacz z Xiaomi Mi 11 Ultra będzie bardziej praktyczny. Co nowego się pojawi?

Drugi ekran Xiaomi Mi 11 Ultra ma już nowe funkcje, które testowane są w wersji beta oprogramowania telefonu. Wśród nich pojawiają się dodatkowe opcje powiązane z funkcjonalnością aparatu fotograficznego. Wyświetlacz będzie można wykorzystać w trakcie nagrywania wideo. Również filmów poklatkowych, w zwolnionym tempie czy trybie nocnym.

Na razie funkcje testowane są we wewnętrznej becie oprogramowania Xiaomi Mi 11 Ultra. Z czasem jednak zostaną udostępnione dla wszystkich. Na razie nie wiadomo, kiedy to ma nastąpić. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Poniżej specyfikacja techniczna smartfona.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

1,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 126 x 29 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12

