Honor 50 dostanie aplikacje Google. Zdjęcia pokazują podobieństwo do Huawei P50 Pro

Honor 50 otrzyma aplikacje Google. To dobra wiadomość, bo w Huawei P50 Pro nie ma co na to liczyć. Przy okazji mamy nowe zdjęcia smartfona Honor 50.

Honor 50 to smartfon, który ma wygląd podobny do Huawei P50 Pro. Inspiracje widać w aparacie. Teraz dowiadujemy się, że telefon otrzyma aplikacje Google i jego usługi. Wszak firma odłączyła się od swojej pierwotnej marki. Stąd też taka możliwość, którą chiński gigant zaczął tracić dwa lata temu.

Niemiecki oddział marki rzeczywiście potwierdził, że aplikacje Google wracają do jego telefonów. Tak więc Honor 50 będzie jednym z pierwszych, które je uzyskają. To bardzo dobra wiadomość i to powinno marce ponownie zacząć budować pozycję względem konkurencji, na które to takie sankcje nie zostały nałożone. Są też nowe zdjęcia, które pokazują inspiracje flagowcem Huawei P50 Pro.

Honor 50 z aplikacjami Google prawdopodobnie przed Huawei P50 Pro

Firma już potwierdziła, że Honor 50 będzie jednym z pierwszych smartfonów na rynku z układem Snapdragon 778 5G. Dokładna data premiery nie jest znana, ale wiadomo, że debiut planowany jest na czerwiec. Ciągle nie wiadomo, kiedy pojawi się Huawei P50 Pro. Pewne plotki mówią również o przyszłym miesiącu, a inne o lipcu.

