Redmi Note 10 Ultra 5G – cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy przed premierą

Redmi Note 10 Ultra 5G to średniak Xiaomi, którego premiera odbędzie się za dwa dni. Znana jest już cena i częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy więc sobie, co już wiadomo na temat telefonu Redmi Note 10 Ultra 5G tuż przed nadchodzącą premierą.

Redmi Note 10 Ultra 5G to średniak Xiaomi, który w przeciekach pojawił się niedawno. Marka obecnie podgrzewa atmosferę przed debiutem. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy też, ile wynosi cena Redmi Note 10 Ultra 5G. W tym artykule zebraliśmy znane informacje o telefonie.

6,53-calowy ekran AMOLED

Redmi Note 10 Ultra 5G otrzyma wysokiej jakości ekran AMOLED. Wyświetlacz ma przekątną 6,53 cala i rozdzielczość Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Taki panel zapewni optymalne wrażenia dla użytkownika telefonu.

Procesor MediaTek Dimensity 1100

Wiemy, że Redmi Note 10 Ultra 5G otrzyma ten sam procesor, który znajduje się w modelu K40 Gaming Edition. To układ SoC MediaTek Dimensity 1100. Ma on łącznie 8 rdzeni i jest to połączenie Cortex-A78 z Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G77 MC9. Jest też kontroler pamięci LPDDR4x oraz wsparcie dla Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Chip wykonany jest w 6-nm litografii.

Szybkie kości na dane UFS 3.1

Redmi Note 10 Ultra 5G to średniak, ale Xiaomi zamierza w nim umieścić szybkie kości UFS 3.1, które stosowane są we flagowcach. To sprawi, że smartfon zaoferuje dobrą wydajność. Wiemy, że ma dostać 128 lub 256 GB miejsca na dane. W przypadku pamięci operacyjnej RAM będzie to 6 lub 8 GB.

Cena Redmi Note 10 Ultra 5G będzie atrakcyjna

Cena Redmi Note 10 Ultra 5G jest już znana. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie zaledwie 1799 juanów. To daje nam równowartość w postaci 1030 zł. W sprzedaży pojawią się także dwa inne modele z większą pamięcią. Ich ceny są jednak tajemnicą.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP

Ponadto Redmi Note 10 Ultra 5G otrzyma aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny sensor ma dostać matrycę 108 MP. Niestety informacje o pozostałych elementach tej kamery są tajemnicą. To samo dotyczy przedniego aparatu.

NFC 3.0 i bateria 5000 mAh

Wiemy również, że Redmi Note 10 Ultra 5G otrzyma NFC 3.0. Xiaomi chwali się tutaj szerszą zgodnością z różnymi kartami (komunikacji miejskiej) czy elektronicznymi zamkami. Smartfon ma również baterię o pojemności 5000 mAh. Plotki związane z ładowaniem są jednak rozbieżne. Pewne mówią o mocy ładowarki 33 W, a inne o 67 W. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Premiera już 26 maja. Znana specyfikacja techniczna Redmi Note 10 Ultra 5G widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 10 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12.5

źródło: opracowanie własne