One UI 4.0 oparte na systemie Android 12 trafi na sporo urządzeń Samsung Galaxy. W sieci pojawiła się lista smartfonów i tabletów, które otrzymają uaktualnienie. Aktualizacja trafi na wiele sprzętów. Zobaczmy sobie, które modele Samsung planuje zaktualizować do systemu Android 12 z nakładką One UI 4.0.

One UI 4.0 to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 12. Zobaczymy ją w drugiej połowie tego roku. Będzie to duża aktualizacja oprogramowania dla urządzeń z serii Galaxy. W sieci pojawiła się lista smartfonów i tabletów, które załapią się z czasem na nadchodzące uaktualnienie. Rzućmy sobie na nią okiem.

Lista smartfonów Samsung Galaxy, na które trafi Android 12 z One UI 4.0

Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy F

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

Tak więc aktualizacja do systemu Android 12 z nakładką One UI 4.0 trafi na naprawdę wiele urządzeń z linii Samsung Galaxy. Oczywiście w pierwszej kolejności będą to tegoroczne flagowce, jak te z serii S21. Z czasem jednak oprogramowanie będzie wdrażane na kolejne sprzęty. Najpierw zostanie uruchomiony program pilotażowy, co powinno nastąpić jesienią.

