Mi TV P1 – nowe telewizory Xiaomi z Android TV dostępne w Polsce

Mi TV P1 to nowe telewizory Xiaomi z platformą Android TV. Modele debiutują w Polsce. Zobaczmy, jak prezentują się ceny telewizorów Xiaomi Mi TV P1.

Xiaomi Mi TV P1 to telewizory chińskiej marki, które zapowiedziano jakiś czas temu. Modele oparte są na platformie Android TV i teraz doczekaliśmy się ich debiutu w Polsce. Urządzenia są już do kupienia w kraju. Do wyboru są trzy różne warianty różniące się wielkością zastosowanych wyświetlaczy. Zobaczmy sobie ceny.

Telewizory Xiaomi Mi TV P1 są dostępne z trzema ekranami. Są to przekątne 32″, 43″ oraz 55″. Sam rozmiar wyświetlacza to nie wszystko. Różnią się także jakością obrazu. Najmniejszy model oferuje rozdzielczość 720p. W przypadku dwóch pozostałych jest to już 4K UHD. Tu trzeba mieć też na uwadze, że inne będzie także częściowo wyposażenie i funkcje.

Telewizory Xiaomi Mi TV P1 z Android TV – znamy ceny

Rzućmy sobie jeszcze okiem na ceny. Najtańszy model z 32″ ekranem kosztuje tylko 1199 złotych. Następnie mamy 43″ Xiaomi Mi TV P1, który wyceniono na kwotę 1899 złotych. Największy z telewizorów można nabyć za 2699 złotych.

