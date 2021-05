Android 12 beta 2 ma być znacznie bardziej funkcjonalny względem pierwszej wersji poglądowej. Google nie wprowadziło w niej sporo zaprezentowanych na I/O 2021 funkcji. Wśród nich są opcje obejmujące prywatność, a dokładniej jej polepszenia. Tam m.in. zostaną dodane wskaźniki. Wtedy będziemy wiedzieć, gdy jakaś aplikacja uzyskuje dostęp do kamery lub mikrofonu.

Taka opcja pojawiła się także na iPhone’ach po aktualizacji do iOS 14. Wiemy jednak, że Google to rozbudowało. Użytkownik nie tylko zobaczy, że aplikacja korzysta z mikrofonu i/lub kamery. Będzie też można odciąć dostęp. Taka nowość pojawi się wraz z systemem Android 12 beta 2.

Android 12 beta 2 wprowadzi nie tylko wskaźniki dla mikrofonu i kamery

Wiemy, że Google odda wraz z aktualizacją do Androida 12 beta 2 także nową tablicę prywatności. Znajdzie się ona w ustawieniach i w ten sposób użytkownik uzyska dokładny wgląd w to, które aplikacje i kiedy uzyskiwały dostęp do kamery i mikrofonu przez ostatnie 24 godziny. Tutaj znajdą się także informacje o lokalizacji.

