Redmi Note 10 Ultra 5G to nowy średniak Xiaomi. W sieci pojawiły się cena i częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co już wiemy o Redmi Note 10 Ultra 5G.

Redmi Note 10 Ultra 5G to nowy smartfon Xiaomi, który doczekał się przecieku. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Do sieci wyciekł render i częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Jest też cena Redmi Note 10 Ultra 5G. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Cena Redmi Note 10 Ultra 5G ma być ustalona na poziomie 1799 juanów (ok. 1030 zł). Dotyczy to modelu z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Będą dostępne także dwa inne warianty. Następnie mamy 6,53-calowy ekran AMOLED. Procesor to układ MediaTek Dimensity 1100.

Wiemy też, że Redmi Note 10 Ultra otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Aparat fotograficzny jest poczwórny i ma laserowy autofocus. Szczegóły kamer nie są jednak znane. Premiera odbędzie się już 26 maja. Niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi Note 10 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

