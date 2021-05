Pixel 6 Pro to smartfon Google, który doczekał się przecieku. Są rendery i częściowa specyfikacja. Zobaczmy, jak prezentuje się Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Pro najpierw pozował na grafikach. Potem pojawiły się inne plotki i nazwa kodowa smartfona została nawet dostrzeżona w systemie Android 12 beta. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery telefonu. Te ukazują nam, jak ma wyglądać telefon. Jest też częściowa specyfikacja techniczna modelu.

Poniższe rendery pokazują, jak został zaprojektowany Google Pixel 6 Pro. Widzimy, że smartfon ma zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To zapewne panel OLED i wiemy, że przekątna wynosi tutaj 6,67 cala. Z tyłu widać potrójny aparat fotograficzny. Ma on ciekawie zaprojektowaną wyspę.

Ponadto Google Pixel 6 Pro ma otrzymać pod obudową autorski chip, który powstaje pod nazwą kodową Whitechapel. Wiemy, że smartfon ma dwa głośniki i będzie wspierać bezprzewodowe ładowanie baterii. Wymiary to 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (11,5 mm w miejscu wystającej kamery).

Kompletna specyfikacja techniczna Google Pixel 6 Pro nieznana

Na razie nie znamy pełnej specyfikacji technicznej Google Pixel 6 Pro. Na tego typu informacje jest jeszcze trochę zbyt wcześnie. Pewne plotki mówią, że aparat fotograficzny otrzyma główny sensor Sony z matrycą 50 MP. Premiery telefonu spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy.

