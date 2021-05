Galaxy F52 5G to nowy średniak marki Samsung. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co oferuje smartfon Samsung Galaxy F52 5G.

Samsung Galaxy F52 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Urządzenie pokazano w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 1999 juanów (ok. 1150 zł). Dotyczy to modelu z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy F52.

Smartfon ma 6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Samsung Galaxy F52 5G ma procesor Snapdragon 750G. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W.

Samsung Galaxy F52 5G ma też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie znajdziemy tu obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP. To czujnik głębi oraz do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić fotki w jakości do 16 megapikseli. Jest też NFC. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy F52 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

199 gramów

164,63 x 76,3 x 8,7 mm

Android 11 z nakładką One UI 3

