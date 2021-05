Realme GT 5G to ostatni flagowiec marki. Smartfon zmierza do Europy. Właściciele modelu Realme GT 5G będą mogli instalować system Android 12 beta 1.

Realme GT 5G to smartfon, który debiutował w marcu. Flagowiec zmierza do Europy i wkrótce kupimy go także w Polsce. Tymczasem producent poinformował, że będzie to jeden z nielicznych modeli, który otrzyma dostęp do systemu Android 12 beta 1. Właściciele telefonu Realme GT 5G będą więc mogli wcześniej wypróbować nową platformę Google.

Właściciele smartfona Realme GT 5G będą mogli instalować system Android 12 beta 1 jeszcze w tym miesiącu. Ma to być możliwe przed końcem maja. Firma chwali się, że będzie to jeden z pierwszych telefonów z dostępem do nowej platformy na świecie. Google w trakcie I/O ogłosiło też kilka innych marek i są to przede wszystkim chińscy producenci.

Realme GT 5G z systemem Android 12 beta 1 i autorską nakładką

Wiemy, że Realme GT 5G ma być jednym z pierwszych smartfonów, które dostaną system Android 12 w finalnej wersji. Oczywiście z nakładką producenta, która otrzyma numerek 3.0. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na informacje o dostępności. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

źródło: komunikat prasowy