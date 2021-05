POCO M3 Pro 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera i nastąpiło to po serii zajawek. Cena telefonu jest naprawdę atrakcyjna, a wyposażenie ciekawe. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna POCO M3 Pro 5G, ale najpierw ceny.

Cena POCO M3 Pro 5G bardzo atrakcyjna

Cena POCO M3 Pro 5G w opcji early bird została ustalona na poziomie tylko 159 euro (ok. 720 zł). Dotyczy to wersji z 64 GB miejsca na dane. Model mający 128 GB pamięci kosztuje tylko 20 euro więcej (ok. 90 zł). Biorąc pod uwagę wyposażenie, to są bardzo dobre kwoty. Mamy tutaj do czynienia z jednym z najtańszych telefonów z modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji. Właśnie w takim kierunku powinno to właśnie zmierzać.

Smartfon POCO M3 Pro 5G ma 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ (dokładnie 1080 x 2400 pikseli) z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Wyświetlacz jest także w stanie zaoferować jasność na poziomie do 500 nitów. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 700 wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca i wiemy, że są to kości UFS 2.2. Bateria ma pojemność 5000 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 18 W.

POCO M3 Pro 5G ma też aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy dwie kamerki 2 MP. Jednak to czujnik głębi, a druga do zdjęć makro. Przednim aparatem będzie można robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Miłym dodatkiem jest moduł zbliżeniowy NFC. Urządzenie ma wymiary 161,8 x 75,3 x 8,9 mm i waży 190 gramów. Całość pracuje pod kontrolą systemu Google Android 11 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO M3 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 z GPU Mali-G57 MC2

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 gramów

161,8 x 75,3 x 8,9 mm

Android 11 z nakładką producenta

