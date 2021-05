Android 12 beta 1 to system, który udostępniono nie tylko na Pixele. Mogą go także instalować właściciele kilku telefonów innych marek, a wkrótce ich lista się powiększy. Wśród zgodnych telefonów są modele OnePlus 9 Pro, 9 czy Xiaomi Mi 11. Jeśli jednak jeszcze nie instalowaliście oprogramowania, to lepiej się wstrzymać. Pojawiły się pewne problemy.

Android 12 beta 1 może po prostu uceglać te telefony. Do tego stopnia, że te nie są w stanie poprawnie załadować oprogramowania. Dotyczy to wybranych egzemplarzy OnePlus 9 Pro i 9 oraz Xiaomi Mi 11. W tym ostatnim przypadku problemy prawdopodobnie występują rzadziej, ale też się zdarzają.

Android 12 beta 1 dla OnePlus 9 Pro już wstrzymany

Raportów obejmujących problemy, które wyrządza Android 12 beta 1 na modelach OnePlus 9 i 9 Pro sprawiły, że producent wycofał to oprogramowanie. Użytkownicy nie mogą go już instalować. W przypadku Xiaomi Mi 11 takie decyzje nie zapadły. Nie pozostaje nic innego, jak liczyć na to, że kolejne wydania poglądowe będą mniej psotliwe.

