Vivo X60 Pro 5G to oficjalny smartfon mistrzostw Euro 2020. Telefon debiutuje w Polsce. Znana jest cena. Zobaczmy, co oferuje Vivo X60 Pro 5G.

Vivo X60 Pro 5G to smartfon, który w Chinach debiutował kilka miesięcy temu. Został on oficjalnym modelem mistrzostw Euro 2020. Teraz odbyła się premiera w Europie. W Polsce będzie go można kupić od 29 maja. Cena Vivo X60 Pro 5G w kraju została ustalona na poziomie 3699 zł.

Vivo X60 Pro 5G ma 6.56-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 870 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4200 mAh i wspiera szybkie ładowanie 33 W.

Ponadto Vivo X60 Pro 5G ma także poczwórny aparat fotograficzny z elementami ZEISS. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Znajdziemy tu też obiektyw szerokokątny z matrycą 13 MP i teleobiektyw 13 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z FuntouchOS 11. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo X60 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2376 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 13 + 13 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

177/179 gramów

Android 11 z FuntouchOS 11

źródło: komunikat prasowy