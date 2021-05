Nubia Z30 Pro na renderach. To przebrandowany ZTE Axon 30 Ultra

Nubia Z30 Pro to flagowiec, który jest blisko. W rzeczywistości jest to przebrandowany ZTE Axon 30 Ultra. Więc specyfikacja modelu Nubia Z30 Pro jest znana.

Nubia Z30 Pro to smartfon, który pojawiał się w przeciekach. Już wtedy padły podejrzenia, że może to być ZTE Axon 30 Ultra, który na dniach będzie dostępny do kupienia w wersji Global. W sieci pojawiły się rendery, które tylko to potwierdzają. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery prasowe modelu Nubia Z30 Pro widoczne są poniżej. Ten bardzo charakterystyczny aparat znamy już z telefonu ZTE Axon 30 Ultra. Będzie to identyczne połączenie sensorów, bo na wyspie widać nawet informację 3 x 64 MP. Poza tym znajdziemy tu Snapdragona 888 z nawet 16 GB pamięci RAM.

Nubia Z30 Pro ma też ten sam ekran, który umieszczono w ZTE Axon 30 Ultra. To 6,67-calowy wyświetlacz, który jest w stanie wyświetlać obraz w 144 Hz. Bateria ma pojemność 4600 mAh i wspiera ładowanie o mocy 120 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Nubia Z30 Pro / ZTE Axon 30 Ultra – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 1024 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 64 + 64 + 8 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło