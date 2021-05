Nokia C30 i Nokia C20 Plus w drodze. Dostaną duże baterie

Nokia C30 i Nokia C20 to nowe smartfony HMD Global. Oba otrzymają duże baterie. W sieci pojawiły się nowe przecieki. Mamy schematy Nokii C20 Plus i C30.

Nokia C30 oraz C20 Plus to dwa tańsze smartfony Finów z HMD Global, które nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się schematy prezentujące ty obudowy obu telefonów. Przy okazji pojawia się informacja o pojemności baterii. Nowe modele będą wyróżniać się dużymi akumulatorami.

Nokia C20 Plus to mniejszy z telefonów. Widzimy, że ma podwójny aparat fotograficzny umieszczony na okrągłej wyspie. Tutaj bateria ma pojemność 5000 mAh. Natomiast model C30 będzie trochę większy i dostanie również pojemniejszy akumulator 6000 mAh. Kamerę ma podobnie zaprojektowaną, ale otrzyma coś, czego nie ma tańszy ze smartfonów. To czytnik linii papilarnych na pleckach.

Specyfikacja techniczna modeli Nokia C30 i C20 Plus na razie tajemnicą

Niestety, o nowych smartfonach marki HMD Global wiadomo bardzo niewiele. Ich specyfikacja techniczna na razie jest tajemnicą. Zastosowane procesory czy wyposażenie aparatów są na razie nieznane. Sam wygląd plecków modeli Nokia C20 Plus i C30 pozwala nam jednak sugerować, że to tańsze telefony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło