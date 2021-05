Redmi K40 Light Luxury Edition w drodze. Jest specyfikacja

Redmi K40 Light Luxury Edition to kolejny smartfon z tej serii, których jest już całkiem sporo. Wiemy, że ma on

Redmi K40 Light Luxury Edition to kolejny smartfon z tej serii, których jest już całkiem sporo. Wiemy, że ma on bazować z dużym stopniu na modelu Gaming Edition (GE). Jednak otrzyma inny i nieco słabszy procesor. To jednak sprawi, że cena Redmi K40 Light Luxury Edition powinna być nieco niższa.

Pod obudową Redmi K40 Light Luxury Edition ma znaleźć się procesor MediaTek Dimensity 1100. To 8-rdzeniowy układ SoC zapewniający wsparcie dla sieci 5G. Chip składa się z czterech rdzeni Cortex-A78 taktowanych zegarem do 2,6 GHz oraz czterech Cortex-A55 o częstotliwości do 2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Mali-G77 MC9.

Prawdopodobnie będzie to główna zmiana w Redmi K40 Light Luxury Edition względem modelu GE. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna w zasadzie byłaby już znana. Przypuszczalne dane techniczne telefonu znajdziecie poniżej. Data premiery nie jest znana.

Redmi K40 Light Luxury Edition – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5065 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

205 gramów

Android 11 z MIUI 12

źródło