Oppo Reno5 A w drodze. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Oppo Reno5 A to nowy smartfon, który jest już certyfikowany. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Oppo Reno5 A.

Oppo Reno5 A dołączy wkrótce do portfolio smartfonów chińskiej marki. Sprzęt został dostrzeżony w wykazie Google Play Console. Tam została opublikowana częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Oppo Reno5 A ma procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Widzimy też, że SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Widzimy też, że ekran ma rozdzielczość Full HD+. Jest to dokładnie 1080 x 2400 pikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Oczywiście z autorską nakładką producenta.

Kompletna specyfikacja techniczna Oppo Reno5 A nie jest znana

Wiemy też, że Oppo Reno5 A ma baterię o pojemności 4000 mAh. Smartfon ma wymiary 162 x 74,4 x 8,2 mm i waży 182 gramy. Więcej informacji na razie nie jest znanych. Kompletna specyfikacja techniczna jest jeszcze tajemnicą. Pewnie poznamy ją bliżej planowanej premiery, która to z pewnością nie jest odległa. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

