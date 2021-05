OnePlus Nord CE 5G to nadchodzący smartfon marki. W sieci pojawiła się nazwa. Znana jest częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G to nadchodzący średniak chińskiego producenta, który do tej pory pojawiał się pod innymi nazwami. Wśród nich były modele z dopiskiem N1 czy N20. Jednak finalnie smartfona ma nazywać się inaczej. Informację na ten temat ujawnił młody leaker Max J., który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki.

OnePlus Nord CE 5G jest już blisko. Smartfon był już certyfikowany, co przybliża go do debiutu. Wiemy, że telefon ma 6,49-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. To wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczonym w narożniku. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny. Specyfikacja kamery nie jest jednak znana.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord CE 5G na razie tajemnicą

O smartfonie OnePlus Nord CE 5G wiadomo na razie niewiele. Kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu jest nadal tajemnicą. Wiemy jednak, że urządzenie ma wymiary 162,9 x 74,7 x 8,4 mm (10,3 mm w miejscu wystającego aparatu). Na więcej szczegółów trzeba będzie jednak poczekać.

