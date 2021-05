Mi Note 11 to smartfon Xiaomi, który w Chinach zadebiutuje pod nazwą CC10. Ma dostać SoC Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Xiaomi Mi Note 11.

Xiaomi Mi Note 11 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jakiś czas temu zauważono, że producent już go certyfikuje. W Chinach sprzęt zadebiutuje pod nazwą CC10. Teraz dowiadujemy się, jaki ma dostać procesor. Jeśli plotki są prawdziwe, to pod obudową znajdzie się układ SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Snapdragon 870 5G to chip, który znajduje się m.in. w modelach OnePlus 9R czy Motoroli Edge S. To całkiem udany procesor wykonany w 7 nm. Qualcomm oparł go na starszym Snapdragonie 865 i po prostu zdecydował się na pewne odświeżenie układu. SoC zapewni w Xiaomi Mi Note 11 odpowiednią wydajność.

Premiera Xiaomi Mi Note 11 (CC10) pewnie nieodległa

Debiut smartfona Xiaomi Mi Note 11 zapewne nie jest odległy. Tym bardziej, że telefon był już certyfikowany, a to bardzo przybliża go do rynkowej premiery. Specyfikacja techniczna jednak pozostaje tajemnicą. Wiemy tylko tyle, że pod obudową ma znaleźć się bateria o pojemności nominalnej 4260 mAh. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

