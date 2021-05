Android 12 beta nie jest jeszcze dostępny, ale wiemy, że do zmiany dojdzie w trakcie konferencji Google I/O 2021, czyli jeszcze w tym miesiącu. Obecnie oprogramowanie udostępniono w ramach wczesnopoglądowych wersji Developer Preview. Wiemy, że w drodze jest mnóstwo nowości. Pojawi się liczne zmiany obejmujące interfejs. Doszło do przecieku. Zobaczmy, co nowego ujawniono.

Przecieku dopuścił się Jon Prosser, który zaprezentował zmiany z systemu Android 12 beta na swoim kanale Front Page Tech. Ostatnio mogliśmy ram zobaczyć rendery smartfonów Pixel 6 i 6 Pro. Na jednym ze slajdów zatytułowanym „co nowego” pojawiają się informacje o „Pięknym nowym doświadczeniu”, „Silniejszej ochronie prywatności i bezpieczeństwa” oraz „Wszystkie Twoje urządzenia lepiej ze sobą współpracują”. Potem mamy okazję zobaczyć kilka nowości obejmujących interfejs użytkownika, który przygotowuje Google. Będzie to największa zmiana wizualna w zielonym robocie od kilku lat. Sugerowały ją już wcześniejsze plotki, a nowy wyciek tylko je potwierdza.

Android 12 beta to dużo nowości i zmiany wizualne

Android 12 beta wprowadzi nowy widżet multimediów, przełącznik dla funkcji oszczędzania baterii, mały widżet z pogodą, przeprojektowany suwak jasności ekranu czy przełączniki połączeń. Następnie mamy przeprojektowany widżet zegara analogowego, przyciski plus i zasilania, suwak głośności czy opcje praca i dom. Duże zmiany obejmą również funkcję powiadomień. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Google I/O 2021 jest już bardzo blisko

Pamiętajmy, że te nowości w wersjach Developer Preview są ukryte. Google specjalnie czeka z nimi na prezentację w systemie Android 12 beta. To również będzie poglądowe wydanie oprogramowania, ale już lepiej dopracowane. To pozwoli na wypróbowanie go przez więcej użytkowników. Co ważne, rozszerzy się również baza zgodnych smartfonów. Obecnie OS można instalować tylko na Pixelach. Jednak potem będą to także wybrane telefony partnerów.

Google I/O 2021 odbędzie się w dniach 18-20 maja. To wtedy zostanie zaprezentowany Android 12 beta. Niedługo po zapowiedzi ruszy możliwość instalowania poglądowego oprogramowania. Na finalną odsłonę nowego systemu operacyjnego poczekamy do lata. Premiera odbędzie się pewnie w sierpniu lub wrześniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na liczne zmiany i nowości, które są w drodze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło