Google Pixel 6 Pro to jeden z dwóch smartfonów producenta, które powinniśmy zobaczyć jesienią tego roku. Oba telefony były już obiektem przecieków. Teraz jeden z leakerów ujawnił ich planowany design. To Jon Prosser, który niedawno opublikował rendery smartwatcha firmy. Zobaczmy sobie to urządzenie.

Google Pixel 6 Pro widoczny jest na poniższych renderach. Część z nich prezentuje także tańszy model telefonu. Widzimy, że mają ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Ciekawiej robi się z tyłu obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny.



















Google Pixel 6 Pro ma zjawiskowy aparat fotograficzny

Firma odchodzi od kwadratowej wyspy z zaokrąglonymi narożnikami, która towarzyszyła nam przez ostatnie lata. Zdecydowano się na zupełnie nowy design, który prezentują powyższe rendery. Aparat fotograficzny z Google Pixel 6 Pro ma trzy obiektywy. Natomiast w tańszym modelu widać dwa. Wygląda to naprawdę ciekawie.

Z szeroką ofertą telefonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło