Redmi Note 8 2021 będzie odświeżonym modelem smartfona Xiaomi sprzed dwóch lat. Wygląda na to, że firma chce wprowadzić to urządzenie ponownie na rynek, co ujawnia nam strona FCC. To tam dostrzeżono ten model. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna Redmi Note 8 2021. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Redmi Note 8 2021 został też znaleziony na jednej ze stron Xiaomi i tam rzeczywiście pojawia się pod dokładnie taką nazwą. Wiemy, że smartfon ma procesor MediaTek Helio G85 oraz baterię o pojemności 4000 mAh. Ponadto pracuje już pod kontrolą MIUI 12.5, czyli najnowszej wersji nakładki producenta.

Kompletna specyfikacja Xiaomi Redmi Note 8 2021 nie jest znana

Na razie nie wiadomo, co dokładnie ulegnie zmianie względem oryginalnego Redmi Note 8 z 2019 roku. Już teraz jest inny procesor. Aparat fotograficzny pewnie będzie poczwórny, ale na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie jest znana.

