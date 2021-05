Honor 50 Pro to nowy flagowiec chińskiej marki, który był obiektem wielu przecieków. Premiera musi być blisko i wiemy, że zobaczymy go jeszcze przed telefonami z serii Huawei P50. Sprzęt jest już certyfikowany, co przybliża go do debiutu. Dostrzeżono go na stronie urzędu 3C i tam pojawia się szczegół obejmujący szybkie ładowanie baterii.

Honor 50 Pro zaoferuje naprawdę szybkie ładowanie baterii o mocy aż 100 W (według 3C są to parametry 20V / 5A). Poza tym dowiadujemy się, że w przypadku tańszego telefonu ma to być maksymalnie 66 W. Premiera jest już nieodległa.

Honor 50 Pro jeszcze w maju

Plotki mówią o tym, że premiera modelu Honor 50 Pro odbędzie się w tym miesiącu. Smartfon niedawno pozował na renderze. Wiemy, że otrzyma aparat fotograficzny z trzema obiektywami i głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości QHD+. Pod obudową powinien też znaleźć się procesor Snapdragon 888.

