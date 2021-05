ZTE Nubia Z30 Pro na wideo. Aparat ma inspirowany kamerą Axona

ZTE Nubia Z30 Pro to nadchodzący smartfon marki, który otrzyma aparat fotograficzny zainspirowany kamerą z modelu Axon 30 Ultra. W sieci pojawił się oficjalny teaser telefonu. Na kilkunastosekundowym wideo mamy okazję obejrzeć sobie ten sprzęt. Rzućmy sobie na niego okiem.

Wiemy, że ZTE Nubia Z30 Pro będzie flagowcem, który otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz ekran, który ma pod spodem kamerkę do selfie. Tak więc wyświetlacz nie będzie miał żadnych wcięć. Premiera ma odbyć się już za kilka dni. Producent zaplanował ją w Chinach na 20 maja. Z czasem pewnie smartfon zostanie wprowadzony do oferty na innych rynkach. Poniżej wspomniane wideo.

Aparat ZTE Nubia Z30 Pro wygląda jak ten z modelu Axon 30 Ultra

Patrząc się na aparat fotograficzny z telefonu ZTE Nubia Z30 Pro rzeczywiście ma się wrażenie, jakby gdzie się go już widziało. Podobną kamerę ma Axon 30 Ultra. Jest bardzo możliwe, że nawet użyto dokładnie te same sensory. Jeśli tak, to będzie to połączenie trzech 64 MP oraz jednego 8 MP.

