Samsung Galaxy A22s 5G w Google Play Console. Jest specyfikacja

Galaxy A22s 5G to nowy smartfon. Pojawił się w Google Play Console, a tam jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy A22s 5G.

Samsung Galaxy A22s 5G to smartfon, który jest obiektem przecieków od kilku miesięcy. To tańsze urządzenie Koreańczyków, które zapewni wsparcie dla sieci nowej generacji. Sprzęt pojawił się w Google Play Console. Tam została opublikowana częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A22s 5G. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy A22s ma ekran o rozdzielczości Full HD+ i wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 700 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Model z 6 GB też jest w przygotowaniu. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Więcej informacji Google Play Console nam nie ujawnia.

Wiemy jednak, że Samsung Galaxy A22s 5G ma także baterię o pojemności 4500 mAh. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A22s 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło