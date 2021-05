Huawei P50 Pro to wyczekiwany flagowiec. Premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Najpierw ma zadebiutować Honor 50. Tymczasem do sieci wyciekły pierwsze rendery prasowe smartfona. Pokazują nam one tył obudowy, gdzie znajduje się duży aparat fotograficzny. Został on umieszczony na dwóch okrągłych wyspach.

Widzimy, że aparat fotograficzny Huawei P50 Pro ma łącznie cztery obiektywy. Można też dostrzec logo firmy Leica, a więc współpraca z tą marką jest kontynuowana. Widać też kawałek wyświetlacza. Jest to ekran z zakrzywionymi krawędziami. Udostępnione rendery obejrzycie poniżej.

Aparat Huawei P50 Pro ma być konkretny

Specyfikacja techniczna kamery Huawei P50 Pro nie jest znana. Wiemy jednak, że aparat fotograficzny smartfona ma być naprawdę konkretny. Firma pewnie będzie chciała z tym modelem odzyskać pierwsze miejsce w rankingu DxOMark Mobile. Obecnie liderem jest tam Xiaomi z telefonem Mi 11 Ultra. Plotki mówią o tym, że premiera flagowca ma odbyć się na początku przyszłego miesiąca. Tu mówi się o dacie 2 czerwca.

źródło