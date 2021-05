POCO X3 Pro to ciekawy smartfon. Obecnie wystartowała promocja, gdzie jego cena została obniżona. Kupując telefon POCO X3 Pro można zaoszczędzić 200 zł.

POCO X3 Pro to smartfon, który debiutował całkiem niedawno. Tymczasem już teraz została uruchomiona ciekawa promocja. W jej ramach cena wyjściowego modelu z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane została obniżona. Jeśli kupicie POCO X3 Pro w najbliższym czasie, to będziecie mogli zaoszczędzić 200 zł.

Cena POCO X3 Pro została obniżona z 1099 do 899 zł. Promocja obowiązuje jednak tylko 24 godziny i dobiegnie końca już jutro lub też do wyczerpania stanów magazynowych. Warto więc się pospieszyć. Potem kwota powróci do poprzedniej wartości.

POCO X3 Pro to ciekawy smartfon, który ma 6,67-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Znajdziemy tu też swego czasu bardzo mocny układ Snapdragon 860 i baterię o pojemności 5160 mAh. Jest też poczwórny aparat fotograficzny. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 860

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

