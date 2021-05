Oppo Reno 6 Pro Plus i tańszy model smartfona są blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co oferuje Oppo Reno 6 Pro Plus.

Oppo Reno 6 Pro Plus to nowy flagowiec chińskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie dostrzeżono na stronie TENAA wraz z drugim modelem. Tam opublikowano zdjęcia. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, na co można liczyć w smartfonie Oppo Reno 6 Pro Plus.

Oppo Reno 6 Pro Plus ma dostać Snapdragona 870, a w tańszym modelu znajdziemy układ MediaTek Dimensity 1200. Następnie mamy 6,55-calowe ekrany OLED Full HD+ w obu telefonach. To samo dotyczy podwójnej baterii o nominalnej pojemności 4400 mAh. Będzie ona wspierać szybkie ładowanie 65 W.

Ponadto znamy wymiary Oppo Reno 6 Pro Plus i jest to 160,8 x 72,5 x 7,99 mm. W przypadku tańszego telefonu jest to 160 x 73,1 x 7,6 mm. Premiera ma odbyć się 22 maja. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna smartfonów widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 6 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności nominalnej 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,8 x 72,5 x 7,99 mm

Android 11 z ColorOS 11

Oppo Reno 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności nominalnej 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160 x 73,1 x 7,6 mm

Android 11 z ColorOS 11

źródło: 1, 2