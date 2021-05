Samsung Galaxy A12 to tańszy smartfon marki. Tym bardziej cieszy aktualizacja do systemu Android 11. Samsung Galaxy A12 dostał ją z nakładką One UI 3.1.

Samsung Galaxy A12 to popularny smartfon Koreańczyków z niższej półki cenowej. W końcu doczekał się uaktualnienia do systemu Android 11. Wniosła go aktualizacja wprowadzająca firmware oznaczony ciągiem znaków A125FXXU1BUE3. Bazuje on na nakładce One UI 3.1, która to już trafiła na sporo telefonów marki.

Aktualizacja One UI 3.1 z systemem Android 11 dla modelu Samsung Galaxy A12 ma także aktualne poprawki bezpieczeństwa z maja. Poza patchami dostarczonymi przez Google zawiera także 23 biuletyny, które dotyczą bezpośrednio autorskiego oprogramowania Koreańczyków. Na razie uaktualnienie pojawiło się tylko na telefonach z jednego rynku.

Android 11 z One UI 3.1 dla modelu Samsung Galaxy A12 tylko w Rosji

Samsung Galaxy A12 otrzymał nowe uaktualnienie tylko w Rosji. To tam najpierw został udostępniony na ten model system Android 11 z nakładką One UI 3.1. Wkrótce powinien być dostępny także na innych rynkach. Również na terenie Polski, co pewnie jest kwestią kilku najbliższych tygodni. To tylko kwestia czasu.

