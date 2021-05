POCO F3 GT ma być dokładną kopią Redmi K40 Gaming Edition

POCO F3 GT to przebrandowany Redmi K40 Gaming Edition. Wygląda na to, że będzie to dokładna kopia tego smartfona. Zobaczmy, co wiemy o modelu POCO F3 GT.

POCO F3 GT to smartfon, który będzie przebrandowanym Redmi K40 Gaming Edition poza Chinami. Urządzenie już pojawiało się w plotkach i jego premiera zapewne jest nieodległa. Teraz dowiadujemy się, że powinna to być dokładna kopia tego konkretnego telefonu. To oznacza, że POCO F3 GT względem Redmi K40 Gaming Edition nie wprowadzi zmian.

Xiaomi często wprowadza na rynek te same telefony pod różnymi nazwami. Czasem jednak jest tak, że nie jest to dokładna kopia danego modelu i coś tam zostaje zmienione. Na przykład pojawia się dodatkowy obiektyw. Jednak w przypadku POCO F3 GT tak ma nie być. Debiut powinien odbyć się w tym kwartale.

Wiemy, że POCO F3 GT na pewno zadebiutuje w Indiach. Czy jednak pojawi się również w Europie? Tego na razie nie wiadomo, ale jest to bardzo prawdopodobne. Skoro ma to być kopia Redmi K40 Gaming Edition, to specyfikacja techniczna jest już znana. Widać ją poniżej.

Redmi K40 Gaming Edition / POCO F3 GT – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5065 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

205 gramów

Android 11 z MIUI 12

źródło