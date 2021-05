Galaxy Z Fold 3 – cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy o modelu marki Samsung

Galaxy Z Fold 3 to nadchodzący składany smartfon. Cena będzie wysoka, ale specyfikacja konkretna. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Cena tego urządzenia nie będzie niska. Jednak jego specyfikacja techniczna będzie z najwyższej półki. Do premiery pozostało jeszcze trochę czasu. Zobaczmy jednak, co już wiemy o flagowcu Samsung Galaxy Z Fold 3.

Składany ekran z obsługą S Pen

Samsung Galaxy Z Fold 3 otrzyma składany ekran o przekątnej około 8 cali. Będzie to panel LTPO o wysokiej rozdzielczości i z odświeżaniem obrazu w co najmniej 120 Hz. Co jednak najważniejsze, panel ma oferować wsparcie dla piórka S Pen. Otworu dla rysika w obudowie jednak nie będzie. Pewnie schowany go w dedykowanym etui. Będzie to też pierwszy telefon koreańskiej firmy, który kamerę do selfie będzie miał schowaną pod ekranem. Przedni wyświetlacz otrzyma przekątną 5,4 cala.

Tylko ze Snapdragonem

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold 3 na wszystkich rykach będzie dostępny z tym samym układem. Nie będzie rozróżnienia na wersje ze Snapdragonami i Exynosami, jak to jest w przypadku flagowców z serii S. To dobra wiadomość. W każdym kraju klienci otrzymają urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Spodziewajmy się, że SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci. Możliwe jednak, że pojawi się też wariant mający 16 GB RAM-u. Na dane znajdziemy 256 lub 512 GB pamięci RAM.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 raczej bez zmian

Cena składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 3 pewnie nie ulegnie zmianom, ale i tak będzie wysoka. Poprzednik kosztował blisko 9 tys. złotych. W przypadku nowego modelu spodziewajmy się tej samej kwoty lub bardzo podobnej. Firma będzie chciała nadrobić zapewne akcesoriami, jak piórkiem S Pen czy etui.

Aparat fotograficzny bez większych rewolucji

Samsung Galaxy Z Fold 3 ma dostać potrójny aparat fotograficzny, ale ten element nie będzie najmocniejszym punktem składanego smartfona. Koreańczycy nie planują tu rewolucyjnych zmian. Kamera ma składać się z trzech sensorów z matrycami 12 MP. Dokładne szczegóły nie są jednak znane. Więcej wiemy o kamerkach do selfie. Ta po złożeniu to Sony IMX374 10 MP. Natomiast druga schowana pod ekranem ma mieć sensor Sony IMX298 16 MP z pikselami wielkości 1,12 um.

Bateria mniejsza od poprzednika

Bateria, która trafi pod obudowę smartfona Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie podwójna i ma mieć łączną pojemność nominalną 4275 mAh. Pewnie na pudełku znajdzie się informacja o wartości 4400 mAh. Tak więc to o 100 mAh w porównaniu do poprzedniej generacji. Wiemy też, że nie będzie wsparcia dla bardzo szybkie ładowania. Dostępne informacje wskazują na ładowarkę o mocy 25 W.

Premiera coraz bliżej

Samsung Galaxy Z Fold 3 ma zadebiutować w czasie krótszym od roku względem poprzednika. W zeszłym roku zobaczyliśmy składanego smartfona na początku września. W przypadku tegorocznego modelu mówi się o lipcu lub sierpniu. Dokładny termin nie jest jednak znany. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – specyfikacja techniczna

~8-calowy składany ekran o nieznanej rozdzielczości

5,4-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX374 10 MP do selfie

kamerka Sony IMX298 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności około 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło: opracowanie własne