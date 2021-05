Xiaomi Mi Pad 5 dostanie podwójną baterię. Tablet już certyfikowany

Xiaomi Mi Pad 5 to tablet, który jest już certyfikowany. Dowiadujemy się, że pod obudowę trafi podwójna bateria. Zobaczmy, wiemy o tablecie Xiaomi Mi Pad 5.

Xiaomi Mi Pad 5 to nowy tablet, który pojawia się w plotkach od dawna. W rzeczywistości w drodze mają być co najmniej trzy nowe modele. Jeden z nich dostrzeżono na stronie chińskiego urzędu 3C, gdzie go certyfikowano. Dowiadujemy się, jaka bateria znajdzie się pod obudową gadżetu.

Bateria z Xiaomi Mi Pad 5 ma pojemność 4260 mAh, ale tak naprawdę jest podwójna. To oznacza, że użytkownik otrzyma akumulator o łącznej pojemności 8520 mAh (nominalnie). Pewnie będzie też wsparcie dla szybkiego ładowania, ale szczegóły w tej kwestii na razie są tajemnicą. Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu?

Xiaomi Mi Pad 5 będzie konkretnym tabletem

Xiaomi Mi Pad 5 ma mieć specyfikację techniczną z wyższej półki. Spodziewajmy się ekranu z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i dużej rozdzielczości. Ma też pojawić się wsparcie dla rysika. Pod obudową znajdzie także procesor Qualcomm Snapdragon 870. Pewne plotki mówią też o wersji mającej układ SoC MediaTek Dimensity 1200. Premiera musi być nieodległa.

