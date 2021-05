Realme V25 w drodze. Jest wygląd i częściowa specyfikacja

Realme V25 to nowy średniak chińskiej marki. W sieci pojawiły się zdjęcia i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Realme V25.

Realme V25 to nowy smartfon chińskiej firmy, który został dostrzeżony niedawno na stronie TENAA. To oznacza, że jego debiut jest nieodległy. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego zdjęcia. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiadomo o tym tajemniczym modelu.

Realme V25 ukrywa się pod nazwą RMX3143 lub RMX3333. Oba telefony były certyfikowane przez TENAA i jeden z nich ma być właśnie bohaterem tego artykułu. Problem jest jednak taki, że nie wiadomo jeszcze, który to dokładnie z nich. Oba mają ekrany AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Aparaty są już różne.

RMX3143 ma potrójny aparat z głównym sensorem 64 MP i dodatkowe 8 oraz 2 MP. Ten drugi telefon ma główny sensor z matrycą 48 MP. Pozostałe dwa są bez zmian. Bateria (w zależności od modelu) ma nominalną pojemność 4220 lub 4400 mAh. W przypadku przednich kamer zastosowano sensory 16 lub 32 MP.

Premiera Realme V25 jest już blisko

Nie wiemy jeszcze, który z tych dwóch smartfonów jest modelem Realme V25, ale to wkrótce się wyjaśni. Premiera w Chinach jest blisko. Wtedy wszystko będzie jasne. Na razie nie wiadomo nic na temat planów związanych z ewentualnym wprowadzeniem tego urządzenia do Europy.

