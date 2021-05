Mi Mix Fold 2 to kolejny składany smartfon Xiaomi. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi Mix Fold 2.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 jest już w drodze, choć pierwszy składany smartfon marki nie opuścił jeszcze Chin. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową J18s i informacje na jego temat przekazał leaker Digital Chat Station. W nich pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 wydaje się być na razie (na obecnym etapie inżynieryjnym) bardzo podobny do pierwowzoru. Składany smartfon ma jednak ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Pierwszy model główny wyświetlacz ma z odświeżaniem w 60 Hz. Tak więc jest to zmiana na plus. Wiemy też, że ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP i potrójny zoom optyczny.

Kompletna specyfikacja Xiaomi Mi Mix Fold 2 nie jest znana

Na więcej informacji o składanym smartfonie Xiaomi Mi Mix Fold 2 trzeba będzie jeszcze poczekać wynika to z faktu, że znajduje się on na etapie projektowym. Jest jednak bardzo możliwe, że zobaczymy go jeszcze w tym roku. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło