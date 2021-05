Redmi Note 10 Pro 5G w drodze. Xiaomi szykuje sprzedażowy hit

Redmi Note 10 Pro 5G to nadchodzący średniak Xiaomi. Ma dostać układ Snapdragon 750G. Zobaczmy, jak ma prezentować się specyfikacja Redmi Note 10 Pro 5G.

Redmi Note 10 Pro 5G nie został zaprezentowany w trakcie premiery ostatnich średniaków marki. Okazuje się jednak, że marka należąca do Xiaomi szykuje takie urządzenie. W sieci pojawił się teaser zwiastujący debiut takiego smartfona. Zobaczmy, jak ma prezentować się specyfikacja techniczna Redmi Note 10 Pro 5G.

Plotki mówią o tym, że Redmi Note 10 Pro 5G ma być bardzo podobny do modelu z LTE. Po prostu otrzyma inny procesor oraz wparcie dla sieci nowej generacji. Tym nowym układem ma być Snapdragon 750G. Na pewno nie będzie to mocniejszy SoC, bo wtedy odbiłoby się to na sprzedaży Xiaomi Mi 11 Lite.

Redmi Note 10 Pro 5G powinien więc dostać 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem w 120 Hz. Nie zabraknie też poczwórnego aparatu z głównym sensorem 108 MP. Na więcej informacji trzeba poczekać. Premiera jest pewnie nieodległa. Przypuszczalna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

