Oppo K9 5G oficjalnie. Cena, specyfikacja techniczna i dostępność

Oppo K9 5G to nowy średniak chińskiej marki. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem ciekawa. Zobaczmy, co oferuje smartfon Oppo K9 5G.

Oppo K9 5G to smartfon, który został zajawiony przez producenta w kwietniu. Teraz odbyła się jego premiera w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 1999 juanów (ok. 1175 zł). Model z 256 GB pamięci kosztuje 200 juanów więcej. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Oppo K9 5G.

Smartfon Oppo K9 5G ma 6,43-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 768G wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4300 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W.

Oppo K9 5G ma również potrójny aparat fotograficzny. Jest to połączenie głównego sensora 64 MP, obiektywu szerokokątnego z matrycą 8 MP i kamerki 2 MP do zdjęć makro. Przedni pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Jest też NFC. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo K9 5G – specyfikacja techniczna

6,43″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 768G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

172 gramy

Android 11 z ColorOS 11

źródło