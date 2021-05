Mi Mix Fold to składany smartfon Xiaomi. Na razie można go kupić w Chinach. W tym roku na rynek ma trafić 0,5 mln egzemplarzy Xiaomi Mi Mix Fold.

Xiaomi Mi Mix Fold to składany smartfon, który debiutował pod koniec marca. Ostatnio firma doszła do wniosku, że rozda za darmo 60 sztuk. Teraz poznajemy prognozę sprzedaży telefonu. Nie spodziewajmy się, że firma zrealizuje dostawy w milionach sztuk Xiaomi Mi Mix Fold. Będzie tego mniej.

Xiaomi Mi Mix Fold w tym roku ma sprzedać się w liczbie około 0,5 mln sztuk. Tak prognozuje sam producent. Być może nie jest to tak dużo, jak w przypadku pozostałych telefonów marki. Pamiętajmy jednak, że ten jest naprawdę drogi. Wysokie ceny sprawiają, że sprzęt nie będzie rozchwytywany przez wszystkich.

Obecnie czekamy na globalną wersję Xiaomi Mi Mix Fold. Takie urządzenie nawet jest już certyfikowane. To przybliża go do debiutu, ale na więcej szczegółów trzeba poczekać. Sam producent nabrał wody w usta i milczy w tym temacie. Poniżej specyfikacja techniczna smartfona.

Xiaomi Mi Mix Fold – specyfikacja techniczna

8,01-calowy rozkładany ekran AMOLED o 2480 x 1840 pikseli

6,52-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2520 x 840 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 108 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło